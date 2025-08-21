Nijerya’ya Yola Çıkacak Zeytin, Bakımda

ZEYTİN’İN YOLCULUĞU BAŞLIYOR

İstanbul Havalimanı’nda, 2024 yılı sonlarında yapılan kontroller sırasında bir kargo içinde bulunan yavru goril Zeytin, yaklaşık 8 aylık bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya’ya gitmeye hazırlanıyor. Zeytin’in durumu sürekli olarak takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konuyla ilgili açıklamalarında, “İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin’in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin’i uğurlamayı planlıyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

22 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı bir kargo içinde yavru goril bulundu. Yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Şimdi Zeytin’in isimlendirmek için düzenlenen anketle ‘Zeytin’ adı verildi. Zeytin’in bulunmasının ardından, Nijerya hükümeti ile Türkiye ve Nijerya’nın taraf olduğu ‘Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi’ (CITES) çerçevesinde yetkililer sürece dahil oldu. İki ülke arasındaki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Zeytin’in Nijerya yolculuğunun kısa süre içinde başlayacağı bekleniyor.

ZEYTiN’İN İLK ANLARI

Zeytin’in bulunduğu andan itibaren yaşanan süreç hakkında konuşan Çokçetin, “Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı’nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde ticarete konu edildiği belli olunca ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle etrafına bakıyordu ama sonrasında onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Bakıcılarımız, onun ruh halini olumlu yönde değiştirmek ve yeterince beslenmesini sağlamak için özel hassasiyet gösterdi. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Şu anda özgüveni oldukça yerinde, göğsüne vurmaya ve oyun oynamaya başladı. İlk geldiğinde 62 santimetre olan boyu, şu anda 80 santimetreye ulaştı. Kilosu da 9 kilogramdan 16 kiloya kadar çıktı. Sağlığı şu an gayet iyi.” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

İade sürecinin nasıl ilerlediğini aktaran Çokçetin, “İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin’in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse geri verilmesi gerekiyor. Bunun için uygun ortam var mı, sağlık koşulları ve iklim koşullarının yeterliliğini kontrol ettik. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önem ve hassasiyeti göstererek sürecin uzamasına neden olduk çünkü Zeytin’in sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikli. Şu anda sürecin tamamlanmasına yakınız, Zeytin’i uğurlamak için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte yönetiyoruz. Hazırlıklarımız sona yaklaşıyor. İnşallah yakın zamanda Zeytin’i Nijerya’ya uğurlayacağız.” şeklinde konuştu.

BAKIM SÜRECİ

Çokçetin, Zeytin’in bulunduğu andaki durumuyla ilgili daha fazla bilgi verdi. “İlk geldiğinde özgüveni çok düşüktü, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar. Emekleri çok vardı. Duygusal olarak da çok yakın bir bağ kurdular. Ayrıca Türkiye’deki kamuoyunun ilgisi de oldukça fazlaydı. Bakanlığımız tarafından düzenlenen isim yarışmasına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi ve en son Zeytin ismi belirlendi. Zeytin oyun oynamayı seviyor. Salıncakta sallanmak, tırmanmak ve bakıcılarıyla güreşmek gibi aktivitelerle vakit geçiriyor. Kamuoyuna mal olduğu için, yazışmalarımızda ve sonraki süreçte Zeytin’in hangi koşullarda bakıldığı konusunda Türkiye tarafından takip yapılacağını Nijerya’ya bildirdik. Bunu ilerleyen zamanda takip edeceğiz ve durumu kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.” dedi. Çalışmalara destek veren tüm ekip ve memurlara teşekkür eden Çokçetin, “Bakanımız da süreci çok yakından takip etti. Başından beri bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.