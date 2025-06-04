Nijerya Yapay Zeka Merkezi Kuruldu

YAPAY ZEKÂ MERKEZİ KURULDU

Nijerya federal hükümeti, Gates Vakfı işbirliğiyle yapay zeka odaklı çözümlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan 7,5 milyon dolarlık “Nijerya Yapay Zeka Ölçekleme Merkezi”ni faaliyete geçirdi. İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile Gates Vakfı arasında başkent Abuja’da imzalanan anlaşma ile merkezin kurulması resmen duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üç yıl sürecek proje için Gates Vakfı’nın 7,5 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacağı ifade edildi. Merkez, sağlık, tarım ve eğitim gibi temel alanlarda olgunlaşmış yapay zeka çözümlerinin devreye alınmasını koordine edecek.

MERKEZİN ROLÜ ÖNEMLİ

İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu merkezin yapay zeka fikirlerini somut etkilere dönüştürmede hayati bir işlev göreceğini belirtti. Tijani, “Gates Vakfı ile yaptığımız işbirliği sayesinde, yapay zeka çözümlerinin sorumlu bir biçimde geliştirilmesini ve adil dağıtımını sağlamada kapasitemizi artırıyoruz.” dedi. Ayrıca, merkezin Nijerya’nın yapay zeka stratejisi ile uyumlu olduğunu vurgulayan Tijani, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda yeni teknolojilere erişimi artırarak kamu hizmetlerinin kalitesini iyileştireceğini kaydetti.

YEREL YETENEKLER DESTEKLENİYOR

Gates Vakfı Nijerya Direktörü Uche Amaonwu da yaptığı konuşmada, yapay zekanın kalkınma zorluklarına yönelik küresel yaklaşımları dönüştürdüğünü ifade etti. Amaonwu, “Yapay zeka, hayatları iyileştirmenin ve sistemleri güçlendirmenin yeni yollarını sunuyor. Yerel yetenekleri ve yeniliği destekleyerek, yapay zekanın faydalarının en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” diye belirtti. Merkezin, yüksek etkili yapay zeka çözümlerinin tespiti ve yaygınlaştırılmasında öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor. Nijerya’nın, Afrika’da sorumlu yapay zeka inovasyonu konusunda örnek bir ülke olması hedefleniyor.