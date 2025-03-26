Nijerya Zimbabve İle 1-1 Berabere Kaldı

NİJERYA-ZİMBABVE MAÇI BERABERE BİTTİ

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri çerçevesinde sahasında Zimbabve ile karşılaştı ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu mücadelede Nijerya’nın ilk golü 74. dakikada Victor Osimhen’den geldi. Osimhen, takımını öne geçirirken etkileyici performansını bir kez daha sergiledi. Ancak, 87. dakikada oyundan çıkarak Boniface’e yerini bıraktıktan sonra, 3 dakika içinde ekibinin gol yemesiyle birlikte yedek kulübesinde sinirli anlar yaşadı.

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Tawanda Chirewa, attığı golle Zimbabve’ye 1 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Nijerya 7 ve Zimbabve 4 puana ulaşmış oldu. Maç bittikten sonra Osimhen’i sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşları yoğun çaba sarf etse de, yıldız futbolcu hemen soyunma odasına yöneldi. Son olarak Ruanda karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren Osimhen, bu maçla birlikte son 2 karşılaşmada 3 gol ile dikkat çekti.

NİJERYA VE ZİMBABVE’NİN GELECEK MAÇLARI

Mücadelede 87 dakika sahada kalan Osimhen, Nijerya’nın en etkili isimlerinden biri oldu. Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ise maç boyunca 90 dakika mücadele ederek etkin bir performans sergiledi. Nijerya, grup aşamasındaki bir sonraki karşılaşmasında Ruanda’yı evinde konuk edecek. Zimbabve ise Benin deplasmanına gidecek.