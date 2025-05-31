Nijeryalı Eski Futbolcu Okocha Açıklama Yaptı

Okocha’nın Fenerbahçe Günleri

Eski Nijeryalı futbolcu Jay-Jay Okocha, bir dönem Fenerbahçe’de oynamış ve kulübün efsanevi oyunculardan biri olmayı başarmıştır. TRT Spor’a yaptığı özel açıklamalarda Fenerbahçe günlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Okocha, “Fenerbahçe’deki günlerime dair taraftarları ve yemekleri hatırlıyorum. Orada harika zaman geçirdim ama sadece 2 yıl kalabildim. Yine de kariyerim adına harika 2 yıldı.” şeklinde düşündüklerini belirtti.

Osimhen’in Galatasaray’a Transferi Üzerine Düşünceler

Okocha, Osimhen’in Galatasaray’a transferiyle ilgili olarak da yorum yaptı. Sorulardan biri “Osimhen’in Galatasaray’a transferi senin için sürpriz miydi?” oldu. Okocha, Türkiye’nin futbol oynamak ve yaşamak için muazzam bir yer olduğunu vurguladı. Şöyle ifade etti: “Futbolda bazen karar verirken fedakarlıklar yapman gerekebilir. Osimhen, Galatasaray’da harika bir sezon geçirdi. Sonuçta orada mutlu.. Neden takımda kalmasın. Ben Türkiye’yi seviyorum. O da seviyor.”

Osimhen’in Geleceği Hakkında Düşünceler

Osimhen’in geleceği hakkında bir soruya yanıt veren Okocha, “Ben bilmiyorum. Nereye gitmeye karar verirse versin ona en iyisini diliyorum.” diyerek destekleyici bir tavır sergiledi.

Fenerbahçe Taraftarına Mesaj

Son olarak, Jay-Jay Okocha Fenerbahçe taraftarına seslenerek “En büyük Fener” ifadelerini kullandı ve güçlü bir bağın simgesel ifadesini ortaya koydu.