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Spor

Nijeryalı Forvetten Tebrik Mesajı Geldi

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NİJERYALI SANTRFORUN BAŞARISI

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, gollerine milli takımında da devam ediyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu’ndaki 5. maçında Benin ile karşılaşan Nijerya, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve bu maçta Osimhen, ülkesi için gol atmayı başardı.

KULÜPTEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Nijerya’nın gruptan çıkmayı garantilediği bu maçta Osimhen’in attığı gol için tebrik mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı şöyle: “Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde, Nijerya’nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı ve gruptan çıkmayı garantilediği maçta ülkesinin tek golünü atan Victor Osimhen’i tebrik ederiz.”

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