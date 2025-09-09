Nikah Şahitliği Yapanlar Koç Arkas

NİKAH ŞAHİTLERİ İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Kuşadası Marina Müdürü Hakan-Figen Tellioğlu’nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ile Aydan İris’in kızı Beste Ergen’in nikah şahitliğini üstlendi. Swissotel Resort Spa Çeşme’de gerçekleşen nikah merasimi, iş dünyasından birçok ismin katılımıyla oldukça görkemli geçti.

DÜĞÜN TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu ve eşi Figen Tellioğlu’nun oğlu Mehmet Tellioğlu ile Mentor Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergen ve Aydan İris’in kızı Beste Ergen, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Törende, genç çiftlerin nikah şahitliğini Rahmi Koç ve Lucien Arkas gerçekleştirdi.

Rahmi Koç, şahitlik yaptığı nikahta evli çifte nasihatler sundu. Koç, “Benim için bu akşam burada olmak büyük bir keyif. Size bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bazen bir alıp kırk dokuz verirsiniz bazen kırk dokuz verip bir alırsınız. Uzun vadede elliye elli getirmek lazım” ifadelerini kullandı. Lucien Arkas ise “Babasıyla 24 sene çalıştık. Ömür boyu mutluluklar dilerim” diyerek genç çifte iyi dileklerini iletti.