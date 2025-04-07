Nikah Sonrası Kısa Düğün Töreni

Düğün sezonu yaklaşırken artan maliyetler dikkat çekiyor. Birçok çift artık sadece nikah işlemi yapmayı tercih ediyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yeni evlenecekler için maliyeti azaltacak bir düğün modeli hazırlandı. Normal düğünlerin yarı fiyatına mal olan bu modelle, çiftler nikah sonrası kısa bir düğün töreni gerçekleştirebiliyor.

yeni düzen artıyor

Türkiye’de her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor. Düğün salonu işletmecileri, yeni modelin hem kendileri hem de çiftler için daha ekonomik olacağını belirtiyor. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası Başkanı Adem Sönmez, “İki saatlik cumartesi 13.00-17.00 arası pazar günü de 13.00-17.00 arasında iki saatlik formatta düğünün mini halini getirdik.” diyor. Düğün mekanı işletmecisi Hakan Karakurt ise bu uygulamanın çiftlere yüzde 50 oranında kazanç sağlayacağını ifade ediyor. Karakurt, “Cumartesi ve pazar günleri gündüzleri bir program yaparken belki iki program yaparak sektörümüze faydalı olmayı bekliyoruz.” sözlerini paylaşıyor.

yüzde 69 oranında artış

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, 2024 yılında evlenme maliyeti yüzde 69 oranında artış gösteriyor. Bu artış, kına, nişan, balayı ve takı masraflarını kapsamıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, fiyatların düşmesi için KDV oranlarının yüzde 20’den yüzde 10’a indirilmesini talep ediyor.