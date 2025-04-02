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Nikah Töreni, CHP Kurultayı Nedeniyle Öne Çekildi

NİKAH TÖRENİ ÖNE ALINDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 6 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan nikahlarını, CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararının alınmasının ardından öne çekti. Bu bağlamda, çift, nikahlarını 1 Nisan tarihinde Menteşe Konakları Kültür Merkezinde yaparak bir sürpriz gerçekleştirdi.

ÖZEL GÜNDE PAYLAŞIM YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla Gonca Köksal & Ahmet Aras” şeklinde ifadelerde bulundu.

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