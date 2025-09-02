Nikahda Olay, Sosyal Medyada Gündem Oldu

NİKAH TÖRENİNDEKİ SIRA DIŞI OLAY

Nikah töreninde gerçekleşen ilginç bir olay, sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. İmza atma anında damat, telefonu çaldığında müşterisinin aramasını reddetmeyip, telefonu açarak konuşmaya başladı. Bu görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medyada iki farklı görüş ortaya çıktı.

KAMUOYU REAKSİYON GÖSTERİYOR

Bazı kullanıcılar, damadı destekleyerek “Adam kötü bir şey yapmamış, sonuçta ekmek parası” şeklinde yorumlar yazdı. Diğer taraftan, birçok kişi damadın bu hareketini eleştirerek “Bu evlilik uzun sürmez” diyerek tepki gösterdi. Nikahın en özel anında yaşanan bu durum, kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve geniş bir çevre tarafından paylaşıldı.