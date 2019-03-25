Nike Ağrı’da fabrika açacak

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Ağrı’da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nike’ın kentte fabrika açacağını söyledi.

Ağrı mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı’mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır” dedi. Erdoğan, Nike’ın kentte fabrika kuracağını ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını da söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Ağrı yıllarca sıkıntılar çıktı. Yürek sızlatan gurbet türküleri söylediniz. Vefaya hasret çektiniz. Hep milletimizin acısına derdine ortak oldunuz.

”AĞRI’NIN HASRETİ BİZİM HASRETİMİZDİR”

Ağrı’nın hasreti bizim hasretimizdir derdi bizim derdimizdir. Ağrı’nın başı ağrırsa bizim kalbimiz sızlar. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. Bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir.

”BÖYLE BİR BELEDİYECİLİK OLUR MU?”

Belediye başkanı seçeceksin ondan sonra burada çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Buradan belediye başkanı seçilen zat bu defa gitti Muş’a. Orada da durmayacak.

”AĞRI’DA 12 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK BAY KEMAL”

Bay Kemal ’17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız?’ diyor. Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor bitiyor haberin var mı? Eğitimde sağlıkta adalette ulaşımda tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı’da yapıldı yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var.

”BUNLAR SADECE ÇUKUR AÇAR”

Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar, çukur çöp terör başka bir şey yok.

”BUNLARIN DERDİ BU ÜLKEDE HUZURU KAÇIRMAK”

Bay Kemal Hatay’a gitmiş ‘6 tane baraj yaptık’ diyoruz. Hatay’ın belediye başkanı ‘Burada baraj yok ki’ diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar HDP karşı çıkar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki vatandaşımın içme suyu olsun kullanma suyu olsun. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak.

”AĞRI’YA İKİ BARAJ VE BİR GÖLET DAHA İNŞA EDİYORUZ”

Ağrı’ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı’ya doğalgaz geldi mi? Ağrılı kardeşim niye doğalgaz kullanmasın? O hava kirliliği yetti. Erdoğan buna dayanamaz ve doğalgazı buraya da getirdik. 81 vilayetimizde doğalgaz var. 922 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Bu yıl Eleşkirt Patnos ve Taşlıçay’a 2021 yılında ise Diyadin’e doğalgazı getiriyoruz.

”NIKE, AĞRI’DA FABRİKA KURUYOR”

Ağrı’yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.

”HDP İSTİKLAL MARŞIMIZIN BAYRAĞIMIZIN DÜŞMANIDIR”

Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı’mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar’da HDP’li bir tanesi orada İstiklal Marşı okunuyor Bay Kemal de orada. Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. 31 Mart’ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

”KÜRTÇÜLÜK YAPTIĞINI SÖYLEYENLER BU ÜLKEYE DÜŞMANDIR”

Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır. Bu vatanı da bölemeyecekler. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bölgemizde nerede bir Kürt Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye’dir. Şu anda 300 bin Kobani’den gelen Kürt kardeşimizi ülkemizde biz ağırlıyoruz HDP mi ağırlıyor? Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini Batı’da CHP’ye adı iyi kendi karışık partiye geçmişi ile isminden başka ilgisi kalmayan Saadet’e peşkeş çekiyor.

”ÜLKEMİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK”

Bu adam Kürt değil. (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli) benim Kürt kardeşlerimin üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyor çıkarcı ne idüğü belirsiz birisi. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi var Karadeniz Ege Marmara var. Sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git orada yaşa. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Sandıklara gideceğiz.

”SANDIĞA GİDİN” ÇAĞRISI

Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy aslında başkalarının tercihlerine teslim olmaktır.”

TRT