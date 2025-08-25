Nikki Payla, Eşi Tarafından Yakılmıştır

Olayın Gelişimi

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde 26 yaşındaki Nikki Payla, eşi ve ailesinden yıllarca çeyiz baskısı ve şiddet gördükten sonra, 21 Ağustos Perşembe günü yakılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Payla’nın ailesinin aktardığı bilgilere göre, genç kadın 2016 yılında Vipin Bhati ile evlendi. Evlilik döneminde Bhati ailesinin sürekli olarak Nikki Payla ve kız kardeşinden çeyiz olarak değerli eşyalar ve para talep ettiği belirtildi.

Talepler ve Sonuçlar

Bhati ailesinin talepleri arasında; bir Scorpio SUV, Royal Enfield marka motosiklet, altın takılar ve 3.6 milyon rupi (yaklaşık 1.6 milyon TL) nakit para yer aldı. Bu taleplerin yerine getirilmemesi üzerine, Vipin Bhati’nin eşi Payla’yı ateşe verdiği iddia edildi. Ağır yanıklarla mücadele eden Payla, önce özel bir hastaneye kaldırıldı, sonrasında ise Delhi’deki Safdarjung Hastanesi’ne sevk edilmek istendi. Ancak, hastaneye ulaşmadan hayatını kaybetti. Olay, hastaneden yapılan ihbarla birlikte polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltı Süreci

Zanlı Vipin Bhati, kaçmaya çalışırken polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. Baba Setya Veer, erkek kardeş Rohit Bhati ve anne de ‘işkenceye ortaklık’ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltındaki Vipin Bhati, suçlamaları reddederek eşinin kendisini ateşe verdiğini ve intihar ettiğini ileri sürdü. Bhati, “Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur” diyerek, bu durumdan dolayı pişman olmadığını da ifade etti.

Çeyiz Cinayetleri İstatistikleri

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu’nun verilerine göre, ülkede 2017 ile 2022 yılları arasında her yıl ortalama 7 bin çeyiz cinayeti kaydedildi. Ancak uzmanlar, bu rakamların gerçekte çok daha yüksek olduğunu ve birçok vakanın bildirilmediğini düşünüyor.