“Nikola Jokic’ten 29 Sayı, Denver Kazandı”

NBA’DE SIRA DIŞI KARŞILAŞMALAR

NBA normal sezonu, toplamda dört maçla hızla devam ediyor. Denver Nuggets, Barclays Center’da Brooklyn Nets ile oynadığı ve uzatmaya giden mücadelede 144-139’luk bir skorla galip geldi. Bu, Nuggets’ın sezon boyunca elde ettiği ikinci galibiyet oldu. Denver takımında Sırp oyuncu Nikola Jokic, 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle dikkate değer bir triple double performansı sergiliyor. Aynı zamanda Jamal Murray ve Aaron Gordon, her biri 24’er sayıyla maça katkı sağladı. Brooklyn Nets ise, bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı. Takımda Dennis Schröder, 28 sayı ve 14 asist; Cam Thomas ise 26 sayı ve 3 asistle galibiyet için mücadele etti.

KYRIE IRVING’İN MUAZZAM PERFORMANSI

Dallas Mavericks, Target Center’da karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 120-114’lük bir skorla yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Mavericks’te Kyrie Irving, etkileyici bir şekilde 35 sayı ve 5 asistle dikkat çekti. Luka Doncic, 24 sayı ve 9 asistliği ile takımına önemli bir katkıda bulunurken, P.J. Washington da 17 sayı ve 8 ribaund ile maçı tamamladı. Minnesota Timberwolves’un bu sezonki ikinci mağlubiyetinde ise Anthony Edwards, 37 sayı ve 6 ribaund ile öne çıkarken, Julius Randle 20 sayı ve 7 asistle maçtaki katkısını artırdı.