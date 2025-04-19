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Nikola Pokrivac Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Eski Monaco futbolcusu Nikola Pokrivac, Hırvatistan’ın kuzeyinde geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. 39 yaşında hayatını kaybeden Pokrivac, 2008-2009 sezonunda Monaco ile yaklaşık 30 maça çıkmıştı. Bu acı olay, futbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

KARİYERİNDEN DETAYLAR

Dinamo Zagreb gibi önemli kulüplerde de forma giyen Pokrivac, 2015 yılında nadir görülen bir kanser türüne yakalandıktan sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Kaza sırasında onunla birlikte araçta bulunan diğer iki kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan yolcuların durumunun ciddi olduğunu aktarıyor. Hırvat futbol camiası, bu üzücü haberle sarsıldı.

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