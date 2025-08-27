Nikolai Svechnikov’un Görüntüleri Ortaya Çıktı

YÜZME YARIŞINDAN SONRA KAYBOLAN SPORCU HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen yüzme yarışı sonrasında kaybolduğu bildirilen Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un Beyoğlu’ndaki oteldeki görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, resepsiyonda çalışan bir kişiyle konuşan Svechnikov’un otelin içinde bir süre dolaştığı ve koltukta oturduğu belirleniyor.

YARIŞA KATILAN SPORCULARIN SAYISI

24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na, 81 ülkeden toplamda 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Anadolu yakasında bulunan Kanlıca’da saat 10.04’te başladı ve Avrupa yakasında bulunan Kuruçeşme’de saat 12.54’te sona erdi. Yarış sırasında dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ancak, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığı belirlendi ve bu durum polise bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Ekipleri, arama çalışmalarına derhal başladı. Nikolei Svechnikov’un kaybolması üzerine deniz polisi de harekete geçti. Ayrıca, zodyak botla boğaza açılan arama ekibinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı 6 dalgıç, çalışmalara destek veriyor. Arama faaliyetlerinin hızla devam ettiği öğrenildi.