Nikolai Svechnikov’un Vapurda Görüntüleri Ortaya Çıktı

İSTANBUL BOĞAZI’NDAKİ YÜZME YARIŞI VE KAYBOLAN SPORCU

İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen yüzme yarışı sonrasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov’un, yüzücülerin olduğu vapurdaki görüntüleri gün yüzüne çıktı. 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden toplam 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen bu etkinlik, Anadolu yakasında yer alan Kanlıca’da saat 10.04’te başladı ve 12.54’te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de sona erdi. Dereceye giren sporculara ödül töreni ile ödülleri takdim edildi.

NIKOLAI SVECHNIKOV’UN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığı bildirildi. Olayın ardından polise bilgi verildi ve Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ayrıca, yarış başlamadan önce Nikolai Svechnikov’un vapurdaki görüntüleri de ortaya çıktı. Yarışın başladığı anlarda, vapurun güvertesinde yer alan Svechnikov’un, yarışmacıları izledikten sonra yarışa katılmak amacıyla içeriye doğru hareket ettiği gözlemlendi.