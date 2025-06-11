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Niksar’da Araç Devrildi, Üç Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLMESİNE YOL AÇAN KAZA

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen bir kazada devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı. S.T.S. yönetimindeki 19 AFU 396 plakalı araç, Niksar-Erbaa kara yolu üzerindeki Günlüce mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü S.T.S. ile araçta bulunan R.A.S. ve İ.S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yardımıyla yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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