Niksar’da Eski Hükümlüye Yeni Başlangıç

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Tokat’ın Niksar ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri altında olan eski hükümlü A.T., katıldığı eğitimle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yolunda ilk adımlarını attı. 1 erkek ve 15 dişi Karayaka cinsi koyun ile yeni bir başlangıç yapan A.T., “Bu proje benim ve ailem için bir umut oldu” ifadelerini kullandı. Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesi, bu anlamda örnek bir projeye ev sahipliği yaptı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

Denetimli serbestlik tedbiri altında olan A.T., Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün rehberliği ile hayalini kurduğu ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’ projesini başarıyla hayata geçirdi. Projeye dahil olarak A.T.’ye 1 erkek ve 15 dişi Karayaka cinsi koyun tahsis edildi. Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, A.T.’nin azmi ve kararlılığı ile dikkat çekti. Koruma Kurulu Başkanlığı onayıyla hayata geçen proje, A.T.’nin yeni bir hayata adım atmasına olanak sağladı. Yapılan sözleşme sonucunda koyunlar, Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen ve koruma kurulu başkanlığı personelinin katıldığı bir kontrol ile A.T.’ye teslim edildi.

YENİ BİR HAYATA ADIM

Koyunların teslimi sırasında duygusal anlar yaşayan A.T., “Bu proje benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Hayallerime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana projemi gerçekleştirmemde çok büyük yardımlar yapan Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne minnettarım. Bu proje, küçük çocuğumun geleceği için de ayrı bir umut oldu” dedi.

TOPLUMA UMUT AŞILAYAN PROJE

Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti. Gülşen, “A.T.’nin azmi ve projesinin başarısı, diğer eski hükümlülere de ilham kaynağı olacaktır. Gökçeli beldesinde yankı uyandıran bu proje, sadece A.T.’nin hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda topluma da umut aşıladı. İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz” şeklinde konuştu.