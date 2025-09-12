Niksar’da Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

TRAFLİK KAZASI DETAYLARI

Tokat’ın Niksar ilçesinde 2 Eylül Salı günü gerçekleşen bir trafik kazasında yaralanan genç sürücü, hastanede kurban gitti. Kaza, ilçe merkezi Ünye Caddesi Kaya Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Cengiz’in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Bu kazada, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ VE KAYBI

Ağır yaralı olan genç sürücü Hüseyin Cengiz, kazanın ardından ilk müdahale sonrası Ankara’ya sevk edilerek yoğun bakıma alındı. 10 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Hüseyin Cengiz, yalnızca 21 yaşındaydı. Bu talihsiz olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.

