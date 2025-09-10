Niksar’da Kenevir Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı aldıkları önlemleri artırarak Niksar’da bir operasyon düzenledi.

KENEVEZ BİTKİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

Elde edilen bilgilere göre, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 10 kök kenevir bitkisi bulundu. Operasyon esnasında gözaltına alınan 1 kişi, adli süreç başlatılarak gerekli işlemler için ilgili mercilere teslim edildi.