Niksar’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN TEHLİKE ARZ ETTİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü. Yangın alanı, dron ile havadan görüntülendi. Bahçelievler Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda patlak veren yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

MÜDAHALE İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Öğrenilen bilgilere göre, vatandaşlar ormandan yükselen dumanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yaklaşık bir saatlik bir çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü bildirdi. Yangının neden kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı. Yanan alanın durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.