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Niksar’da Sel, 35 Koyun Telef Oldu

ŞİDDETLİ YAĞMUR SONUCU SEL OLAYI

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağmur, sulama sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratarak sel olayına sebep oldu. Bu selde, 35 koyun telef oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TEHLİKE ALTINDA

İlçede yoğun yağışların ardından dolu yağışı da görüldü. Çiçekli köyünde Cavit Eraslan (36), küçükbaş hayvanlarını dere yatağından geçirmeye çalışırken, ne yazık ki sele kapılarak 35 koyunun hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay sonrası köylülere haber verilmesiyle diğer koyunlar bu felaketten kurtarıldı.

YARDIM VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Eraslan, köylülerin yardımıyla Niksar Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Ayrıca, yetkililerin ilçedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapacağı bilgisi geldi.

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