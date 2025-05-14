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Niksar’da Taksiler Denetlendi, Kontrol Sürecek

TİCARİ TAKSİLER DENETLENDİ

Tokat’ın Niksar ilçesinde, zabıta ekipleri ticari taksileri denetliyor. Niksar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan taksi durakları ve araçlar üzerinde detaylı kontroller yapıyor.

Yapılan denetimlerde taksimetrelerin açılıp açılmadığı, taksilerin çalışma saatleri ve şoförlerin müşteri ile olan iletişimleri incelendi. Ayrıca, taksi araçlarının ve duraklarının temizlik durumları da kontrol edildi. Zabıta ekiplerinin bu kontrollerini belirli aralıklarla sürdüreceği belirtildi.

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