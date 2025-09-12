Niksar’da Tofaş Otomobil Kaza Geçirdi

KAZANIN AYRINTILARI

Tokat’ın Niksar ilçesinde yer alan Özalan köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, traktör römorkuna çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olayda, 23 yaşındaki Mert Öztürk’ün yönettiği 60 ADS 358 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu V.Ö. (35) ağır yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine hemen yönlendirildi. Yaralı olan V.Ö., ambulansta Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme sürdürüyor.