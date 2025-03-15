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Niksar’da Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

DEVİRİLEN TRAKTÖR SÜRÜCÜYÜ ALTINA ALDI

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen bir kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Olay, Niksar-Başçiftlik yolu üzerindeki Hanyeri Köyü arazisinde gerçekleşti. Edinilen verilere göre M.M. yönetimindeki 60 HE 095 plakalı traktör, kontrolünü kaybederek devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden hızlı bir şekilde kurtardı. Sağlık ekipleri, kurtarılan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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