Niksar’da Yangın 15 Dönüm Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE ZAMAN

Tokat’ın Niksar ilçesinde, saat 16.00 civarında makilik bir alanda yangın meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi’nde başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunduğu için çevre sakinlerinin dikkatini çekti.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yangının çıktığını fark eden vatandaşlar, hemen itfaiyeye bildirdi. Bu ihbar üzerine Niksar Belediyesi’nin itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek amacıyla hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

ZARAR GÖREN ALAN

Yangın sonucunda, yaklaşık 15 dönümlük bir alanın zarar görmesi meydana geldi. Dron ile de görüntülenen yangın, çevredeki makam sahipleri ve gönüllüler tarafından yakından takip edildi.