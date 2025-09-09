Niksar’da Yangın, Evde Hasar Oluştu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen yangın, bir evde hasara yol açtı. Yangın, Cepnibey Mahallesi Albayrak Sokak’ta, Şermin Polater’e ait olan 3 katlı binada bilinmeyen bir sebeple ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ardından vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Niksar Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 40 dakika süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangının evde bazı zararlara neden olduğu bildiriliyor.