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Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı, Mahkumlara Tatlı İkramı Gerçekleştiriyor

TRADİSYONEL GELENEK DEVAM EDİYOR

Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı’nın hapishanelerde yatan hükümlülere tatlı ikram etme geleneği, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesir’de sürdürülüyor. 1323 yılında kurulan ve mahpuslara tatlı sunan bu vakıf, Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) olarak biliniyor. Vakfın şartları günümüzde hala devam ettiriliyor.

MAHKUMLARA TATLILAR İKRAM EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ahi Pehlivan vakfiyesi doğrultusunda 25 bölgede mahkumlara tatlı ikramı yapma görevini yerine getiriyor. Bu kapsamda Balıkesir’deki 500 hükümlüye baklava ikramı gerçekleştirildi. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek hazırlanan tatlıların hükümlülerle buluşturulduğunu ifade ediyor.

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