Nil Karataş, Müzik Hayatını Anlattı

ŞARKICI NİL KARATAŞ’IN İLHAM VERİCİ HİKAYESİ

Şarkıcı Nil Karataş, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu bir programa katılarak, müzik kariyeri ve kişisel hayatı üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi. Ailesinin katı tutumları nedeniyle birçok hayalinin gerçekleşmediğini dile getiren Karataş, bu süreçte yaşadığı zorluklara dikkat çekti. “Ankara Bilkent Üniversitesi’ne yaşım küçük ve yurtta kalmayayım diye göndermediler,” sözleriyle ailesinin müzik kariyeri üzerindeki etkisini vurguladı.

AİLESİNDEN DESTEK GÖRMEDİ

Karataş, müzikle ilgili ailesinin isteksizliğine değinerek, “Babamı hiç sahnede görmedim, müziğe teşvik edilmedim,” dedi. Mezuniyetinin ardından İstanbul’a tek başına taşınma kararını aldığına dikkat çeken Karataş, “Karışamayacakları için kaçtım,” ifadesini kullandı. Müzik sektöründe karşılaştığı zorlukları da aktararak, “Hiç kimse karşılıksız bir şey yapmak istemiyor, teklifleri reddettim,” diyerek bu konudaki duruşunu ortaya koydu.

KARİYERİ İÇİN TAVİZ VERMEDİ

Sektörde yaşadığı ahlaksız tekliflere rağmen asla taviz vermediğini belirten Karataş, “Benim bütün saflığımı aldılar. Artık saf bir kadın değilim,” şeklinde konuştu. Müzik kariyerine olan tutkusunun evliliğinden daha önemli olduğunu ifade eden sanatçı, “O Ses Türkiye’ye katılmak için eşimden boşandım,” dedi. Yarışma sonrası Hülya Avşar’a karşı hissettiği kırgınlığı da dile getirerek, “Devlerin Aşkı şarkısını okudum ama beni eledi. Kırgındım ama artık değilim,” ifadelerini kullandı.

KARİYER ODAKLI HAYAT

Evliliğe dair düşüncelerini paylaşan Karataş, “Evlilik bir dönem iyi geliyor ama sonra sıkılıyorum, artık kariyer odaklıyım,” şeklinde sözlerine son verdi. Sanatçının müzik serüveni, güçlü duruşu ve kariyerine olan tutkusu, dinleyicileri için ilham verici bir hikaye oluşturuyor.