Nil Karataş, Müzik Hayatını Anlattı

Nil Karataş’IN MÜZİK HAYATI VE AİLESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Şarkıcı Nil Karataş, bir programda yer alarak müzik yolculuğu hakkında içten bir sohbet gerçekleştirdi. Ailesinin katı tutumlarının hayatında nasıl iz bıraktığını açıklayan Karataş, bu durumun birçok hayalini etkilemesine neden olduğunu ifade etti. “Ankara Bilkent Üniversitesi’ne yaşım küçük ve yurtta kalmayayım diye göndermediler.” diyerek ailesinin müzik konusundaki çekinceleriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ailesinin onu müzikal kariyeri için desteklememesine dair ise, “Babamı hiç sahnede görmedim, müziğe teşvik edilmedim.” sözlerini sarf etti.

MÜZİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

İstanbul’a yalnız başına taşınmasının nedenini de anlatan Karataş, “Karışamayacakları için kaçtım.” diyerek ailesiyle yaşadığı zorlukları vurguladı. Müzik sektöründe karşılaştığı bazı tehlikeleri paylaşan sanatçı, ahlaksız tekliflerle karşılaştığını şu şekilde dile getirdi: “Hiç kimse karşılıksız bir şey yapmak istemiyor, teklifleri reddettim. Bedel ödeseydim çok daha yükseklerde olurdum.” Karataş, hiçbir zaman taviz vermediğini de belirtti: “Benim bütün saflığımı aldılar. Artık saf bir kadın değilim.”

KARİYERİ İÇİN ÖZEL HAYATINDAN VAZGEÇTİ

Nil Karataş, müzik kariyerine olan tutkusunun özel hayatında da önemli etkileri olduğunu itiraf etti. “O Ses Türkiye’ye katılmak için eşimden boşandım.” sözleri ile kariyerinin önceliğini açıkça ortaya koydu. Yarışma deneyimi ile ilgili düşüncelerini paylaşan sanatçı, Hülya Avşar’a karşı kırgınlık yaşadığını şu sözlerle aktardı: “Devlerin Aşkı şarkısını okudum ama beni eledi. Kırgındım ama artık değilim.” Evliliğe yönelik görüşlerini de pozitif bir çerçevede ele alan Karataş, “Evlilik bir dönem iyi geliyor ama sonra sıkılıyorum, artık kariyer odaklıyım.” diyerek yeni bir yolculuğa açık olduğunu belirtti.