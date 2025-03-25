Nil Tokeni Düşüşte, MOVE ve BERA Yükseliyor

YENİ TOKEN: NIL’İN PERFORMANSI

Yeni piyasaya sunulan NIL, özel bir hesaplama ve depolama ağı olan Nillion’un yerel kullanım tokeni ve şu anda popüler altcoin’ler arasında. NIL, 1 milyar token toplam arzıyla piyasaya giriş yaptı. İlk gününde topluluğa 195,15 milyon token airdrop yöntemiyle dağıtıldı ve başlangıç piyasa değeri 165 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak, kar realizasyonu faaliyetlerindeki artış, altcoin fiyatında düşüşe yol açtı. NIL’in piyasa değeri yüzde dört azalarak 159 milyon dolara geriledi ve token şu an 0,81 dolardan işlem görüyor. Bu arada, işlem hacmindeki artış, NIL’in fiyat düşüşü sırasında olumsuz bir uyumsuzluk oluşturuyor. Güçlü satış baskısı, daha fazla yatırımcının NIL tokenlerini sattığını gösteriyor. Bu durum, fiyatlarda düşüş (ayı) sinyali olarak değerlendiriliyor. Çünkü alıcılar, artan token arzını dengelemekte zorlanıyor. Eğer mevcut durum devam ederse, NIL fiyatı 0,80 dolarlık direnç seviyesinin altına düşebilir ve 0,73 dolara kadar gerileyebilir. Ancak, yeni talep dalgası gelirse bu düşüş engellenebilir ve token fiyatı 0,85 dolara yükselebilir.

MOVE’UN YÜKSELİŞİ VE ALIM BASKISI

MOVE, son 24 saatte yüzde yedi yükseldi ve şu anda en çok aranan altcoinler arasında bulunuyor. Artan talep sayesinde, son yedi günün en yüksek seviyesi olan 0,46 dolardan işlem görüyor. Günlük grafikte, MOVE’un Güç Dengesi (BoP) göstergesinin pozitif veriler sunması, alım baskısının güçlendiğinin işaretini veriyor. Bu önemli ivme göstergesi, şu an sıfırın üzerinde ve 0,55 seviyesinde. Güç Dengesi göstergesi, varlık üzerindeki alıcı ve satıcıların gücünü, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini analiz ederek ölçüyor. Pozitif olduğunda, alıcıların piyasada hakimiyet kurduğunu ve fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor. Eğer MOVE alıcıları piyasadaki etkisini artırmaya devam ederse, fiyat 0,49 dolarlık direnç seviyesini aşarak 0,61 dolara kadar yükselebilir. Ancak, satıcılar tekrar kontrolü ele geçirirse, MOVE’un fiyatı 0,37 dolara kadar düşebilir.

BERA’YA YENİ BİR GÖZ ATALIM

Layer-1 (katman-1) coin olan BERA, bugün yükselişte olan bir diğer altcoin. Son 24 saatte yüzde on iki oranında yükseliş göstererek genel piyasa rallisini takip etti. Şu an itibarıyla token, 7,71 dolardan işlem görüyor. Ancak, bu çift haneli yükseliş, büyük bir talep artışıyla desteklenmiş gibi görünmüyor. Durum, negatif Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi ile de teyit ediliyor. Yazının yazıldığı sırada -0,01 seviyesinde olan CMF göstergesi, düşüş trendinde ilerliyor ve olumsuz bir uyumsuzluk (bearish divergence) oluşturuyor. CMF göstergesi, bir varlığa akan ve çıkan para miktarını ölçüyor. Bir fiyat rallisi sırasında bu gösterge negatife dönerse, varlığın yukarı yönlü ivmesini kaybedebileceği ve potansiyel bir fiyat düzeltmesine işaret edebileceği anlamına geliyor. Eğer BERA fiyatında bir geri çekilme olursa, token 7 dolara kadar düşebilir. Öte yandan, BERA’ya yönelik yeni talepte bir artış yaşanırsa, fiyat 8,57 dolara doğru bir yükseliş başlatabilir.