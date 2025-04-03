Niloya’dan YouTube’da 6 Milyon Abone Başarısı

ÇOCUKLARIN DÜNYASINA NEŞE KATMA

Dijital dünyanın içerisinde çocuklara neşe katmayı, hayal güçlerini beslemeyi ve gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Niloya, YouTube kanalında 6 milyon aboneyi geçerek çevrim içi platformlardaki başarısını pekiştirdi. TRT Çocuk ekranlarında ve YouTube kanallarında yayınlanan içeriklerinin yanı sıra şehir şehir gezerek müzikallerle seyircilerle buluşan Niloya ve arkadaşları, yaklaşık 6 milyar görüntüleme ve 580 milyon saatten fazla izlenme süresi ile Türkiye’nin önde gelen çocuk içerik kanalları arasında yer alıyor.

SENARYOLAR PSİKOLOGLARLA HAZIRLANIYOR

Senaryoları psikologlar ve pedagogların görüşleriyle oluşturulan bu çizgi kahraman, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Arapça ve işaret dili dahil olmak üzere 7 YouTube kanalıyla farklı coğrafyalardaki çocuklarla aynı içerikte buluşuyor. Aile değerlerini, tasarruflu olmayı, olaylara farklı bakış açıları kazanmayı, dayanışmayı ve yeni arkadaşlıklar kurmayı eğlenceli şekilde aktaran Niloya’nın ana YouTube kanalında, izlenme oranlarının dağılımına bakıldığında, izleyicilerin yüzde 76’sı akıllı televizyonlardan, yüzde 19’u cep telefonlarından ve yüzde 3’ü tabletlerden içerik izliyor.

İZLEYİCİ DEMOGRAFİSİ

Kanalın takipçilerinin demografik yapısına göz atıldığında, abonelerin yüzde 47’sinin 25-34 yaş aralığında, yüzde 26’sının ise 35-44 yaş aralığında olduğu görülüyor. Cinsiyet dağılımında ise abonelerin yüzde 55’i kadın ve yüzde 45’i erkeklerden oluşuyor. En çok izleyen şehirler arasında İstanbul birinci sırayı alırken, onu Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Konya ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü takip ediyor.

ANİMASYON SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜYOR

Animasyon sektörü, hem çocuklar hem de yetişkinler için hedef kitlesi olan, teknolojik gelişmelerle beraber dünya çapında hızla büyüyen sektörler arasında öne çıkıyor. Gelişen teknoloji sayesinde animasyon ve oyun endüstrisi, küresel medya ve eğlence pazarında büyük bir hızlı yükseliş gösteriyor. Son araştırmalara göre animasyon pazarının büyüklüğü 2023 yılında 408,08 milyar dolar olarak değerlendirilirken, bu pazarın 2031 yılına kadar 592,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türk dizi sektörü ise 2024 yılında ihraç edeceği 300’den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde ederek, animasyon sektöründeki yerini her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.