Niloya Eğlenceli Şovunu Gerçekleştirdi!

ETKİNLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 3. ÇEKOM Bilim ve Teknoloji Şenliği, göz alıcı görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan popüler çizgi karakter Niloya, interaktif tiyatro gösterisiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ DOLU HIZLI ANLAR

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar bilim, teknoloji, yapay zekâ ve robotik kodlama alanında yarattıkları projeleri sergiliyor. Etkinlik süresince çocuklar, öğrendikleri bilgileri paylaşma fırsatını yakaladı ve eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşıyor.

NİLOYA’NIN NEŞELİ GÖSTERİSİ

TRT Çocuk ekranlarında ve 6 milyondan fazla YouTube takipçisiyle Türkiye’nin en tanınan yerli çizgi film karakterlerinden biri olan Niloya, şenliğin en dikkat çekici ismi oldu. Çizgi kahraman, akıllarda yer eden şarkıları ve sahne danslarıyla gerçekleştirdiği interaktif tiyatro gösterisiyle çocuklara neşe dolu anlar sunuyor.

ÇOCUKLARDAN NEŞELİ PAYLAŞIMLAR

Etkinlikte çocuklar, Niloya’nın sevilen şarkılarını hep birlikte söyleme fırsatına erişiyor. Dansları ve alkışlarıyla sahneye eşlik eden çocuklar, bu keyifli buluşma sayesinde yüzlerinde büyük gülücükler açıyor ve unutulmaz anılar biriktiriyor.