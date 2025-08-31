Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

ACILI HABER

Oyuncu Nilperi Şahinkaya için zor bir dönem. Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, uzun süreli kanser tedavisi sürecinde mücadele ederken, bu savaşını kaybetti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nilperi Şahinkaya, bu acı durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Şahinkaya, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.” ifadelerini kullandı.