Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

OYUNCU NİLPERİ ŞAHİNKAYA’NIN ACI GÜNÜ

Nilperi Şahinkaya, hiçbir zaman unutamayacağı bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural, bu hastalıkla verdiği mücadeleyi maalesef kaybetti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Acı haberi, Nilperi Şahinkaya sosyal medya üzerinden paylaştı. Şahinkaya, duygularını dile getirirken “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.” ifadelerine yer verdi.