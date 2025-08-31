Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

SANATÇIYA AĞIR HÜZÜN DÜŞTÜ

Nilperi Şahinkaya için zor bir dönem başladı. Uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural, bu mücadeleyi kaybetti. Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya üzerinden duyurarak takipçileriyle paylaştı.

DÜNYA KURTARILAMADI

Acılı mesajında, “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik” ifadelerine yer veren Nilperi Şahinkaya, annesinin neşesini ve hayatındaki önemini vurguladı. “Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum” diyerek duygularını dile getiren Şahinkaya, “Sen benim her şeyimsin” sözleriyle acısını paylaştı. Ayrıca, “Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun” diyerek ona olan derin sevgisini ifade etti.