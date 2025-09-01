Nilperi Şahinkaya’nın Annesi Vefat Etti

ÜNLÜ OYUNCUNUN ANNESİ VEFAT ETTİ

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesinin ölüm nedeni, son günlerde hayranları ve sosyal medya takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Şahinkaya, kariyeri boyunca özel yaşamını gizli tutmayı tercih etmiş ve bu konuda fazla bilgi vermemiştir. Ancak annesinin vefatıyla ilgili bazı iddialar gündeme gelince, takipçiler bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeye başladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre kanser tedavisi gören Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, ne yazık ki hayatını kaybetti. Ailesi ve sevdikleri, bu zor dönemde büyük bir kayıp yaşadı. Meltem Vural’ın vefatı, özellikle Nilperi Şahinkaya’nın hayranları ve takipçileri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Vural’ın vefatının ardından, oyuncu ve ailesine başsağlığı dilekleri iletiliyor. Bu acı kayıp, Nilperi Şahinkaya’nın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu ve sevenleri, bu zor süreçte oyuncunun yanında olmaya devam ediyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, dün yaşamını yitirdi. Merhume Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Vural’ın naaşı dualarla defnedilecek.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’NIN EĞİTİM HAYATI

Nilperi Şahinkaya, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal’de dünyaya geldi. İlkokulu Paris’te, ortaokulu ise Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya taşındı ve 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Sonrasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde eğitim aldı ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.