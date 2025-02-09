Nilsu Berfin Aktaş: Aşkı Doyasıya Yaşamak Gerek

YENİ FİLM “AŞK SADECE BİR AN” VİZYONDA

“Aşk Sadece Bir An” adlı yapım 14 Şubat’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Film hakkında yapılan yorumlar oldukça heyecan verici. Senaryoyu okuduğunda duygusal anlar yaşadığını belirten bir oyuncu, “Gerçekten çok beğendim. Kendimi içinde buldum” diyor. Öyle ki, senaryoyu okurken adeta gözlerinin önünde canlandığını ve “Ben buradayım, görebiliyorum” diye düşündüğünü ifade ediyor.

İLK FİLMİNİN TUTKUSU VE SORUMLULUĞU

Oyuncu, kadroda tanımadığı diğer isimler olmasına rağmen senaryonun kendisi için öncelik taşıdığını ve bu nedenle herhangi bir şey konuşmadan projeye katıldığını anlatıyor. Menajerine de, “Ben bu işin içinde olmak istiyorum. İlk filmim bu olmalı” diyerek duyduğu arzuyu aktarıyor. İlk sinema filminde başrol oynamanın, üzerine ekstra bir sorumluluk yükleyip yüklemediği merak ediliyor.