Nilsu Berfin Aktaş, genç ve başarılı

BAŞARILI KARIYERİ VE HIZLI YÜKSELİŞİ

Rol aldığı projelerdeki etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş sergiliyor. Son dönemde hem ekranlardaki varlığı hem de özel hayatıyla gündeme gelen genç oyuncu, sosyal medyada ve dijital platformlarda sıkça anılıyor. Nilsu Berfin Aktaş hakkında pek çok detay merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve evli mi? İşte detaylar…

KİMDİR VE NERELİDİR

Genç yaşta başarılarıyla adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. Oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi’nde tamamlayan Aktaş, televizyon kariyerine 2018 yılında “Geleceğin Starı” adlı yarışma programıyla başladı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2019-2021 yılları arasında Show TV’de yayımlanan “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisindeki başrolü, ona büyük bir çıkış sağladı. Ardından 2021 yılında Star TV’de yayınlanan “Benim Hayatım” dizisinde de başrol üstlendi. Başarılı kariyerine devam eden Aktaş, 2022-2023 yılları arasında Show TV’de yayımlanan “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” adlı dizide başrol oynadı ve performansıyla büyük beğeni topladı. 4 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül aldı.

EVLİLİĞİ VE ÖZEL HAYATI

Nilsu Berfin Aktaş, 2023 yılında NOW TV’de yayımlanan “Yaz Şarkısı” dizisinde “Gülbeyaz / Yaz Yıldırım” karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ardından 2024 yılında NOW TV’de yayımlanan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde “İnci Sağlam” karakterini canlandırarak başrolde yer aldı. Kariyerindeki istikrarlı yükselişiyle genç kuşağın parlayan yıldızları arasında gösterilen Aktaş, özel hayatıyla da gündemde. Özellikle “Nilsu Berfin Aktaş evli mi?” sorusu hayranları arasında sıkça gündeme geliyor. Genç oyuncu, 2021 yılında iş insanı Serdar Sertçelik ile sürpriz bir şekilde evlendi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve taraflar, 14 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.