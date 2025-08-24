Haberler

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

BEŞİKTAŞ’I YENEREK ŞAMPİYON OLDULAR

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Nilüfer Belediyesi, Beşiktaş’ı 37-36 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleştirilen final müsabakasının ardından kupa töreni yapıldı.

KUPA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Süper Kupa sahibi olan Nilüfer Belediyesi’ne madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi sundu. İkinci sırayı alan Beşiktaş’a ise madalyaları yönetim kurulu üyeleri İsmet Yiğitşenocak ile Sinan Başer tarafından verildi. Şampiyonluk sevinci yaşayan Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, büyük bir mutluluk yaşadı.

Okan Buruk, Transfer Üzerine Açıklama Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından transfer döneminde oyuncu satmayı planlamadıklarını belirtti. Ayrıca genç yetenek Barış Alper Yılmaz'a destek verilmesinin önemine dikkat çekti.
Aydın’da Otomobil Şarampole Devrildi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrilerek iki kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralandı. Olay yerine acil ekipler gönderildi.

