Nilüfer Belediyespor Kupayı Kazandı

ANLAŞILAN KAZANCI BELİRLEDİ

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleştirilen Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesi oldukça çekişmeli geçti. Normal süresi 33-33 sona eren karşılaşmanın galibi, 7 metre atışlarıyla belirlendi. Bu nefes kesen mücadelenin sonunda tarihi bir başarıya imza atan Nilüfer Belediyespor, 36-37’lik skorla kupayı kazanan taraf oldu.

BAKAN’DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Nilüfer Belediyespor’un Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazanmasından dolayı yayımladığı bir tebrik mesajı ile duygularını paylaştı. Bakan Bak, mesajında “Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş’ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor’u kutluyorum. Süper Kupa’daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş’ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.