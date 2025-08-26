Nilüfer Belediyespor, Süper Kupa’yı kazandı

TÖRENDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Nilüfer Belediyespor, Türkiye Hentbol Erkekler Süper Kupa şampiyonu olmasının ardından kupasını Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenen bir törenle coşkuyla kutladı. Süper Kupa’yı müzesine götüren takım, elde ettiği bu başarıyı taraftarlarıyla birlikte sevgiyle paylaştı. Kutlama programı, hentbolcuların sahneye şampiyonluk kupalarıyla çıkmasıyla başladı. Etkinliğe Nilüfer kulüp yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN DESTEK VE TEŞEKKÜR

Törende, oyunculara çiçek ve plaket takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa’da takımın tarihi bir başarıya imza attığını ifade etti. Özdemir, “Şampiyon olan sevgili kardeşlerim Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nı takdim etmekten, onlarla birlikte bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Müthiş bir mücadele verdiler ve beni de hentbol sevdalısı yaptılar.” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ BAŞARI VE YENİ HEDEFLER

Özdemir, sezon boyunca büyük bir emek harcandığını belirterek, “Burada her zaman takım olmayı başardık. Takım ruhu olmadan başarı elde etmek çok zordur. Yöneticilerimizle birlikte iyi bir ekip oluşturduk. Bu sayede hem Süper Kupa’yı hem de ikinciliği Bursa’ya getirdik. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi bir kez daha kutluyorum.” dedi. Ayrıca bu yıl ilk kez Avrupa’da Nilüfer Belediyespor’u temsil edeceklerini belirtti ve “İzlanda’daki turnuvada sahaya çıkacağız.” ifadelerini kullandı.