Nilüfer Buges Şampiyonluk Yaşadı

ŞAMPİYONLUK GÖRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Golbol Erkekler 1. Ligi’nde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) şampiyonluğa ulaştı. Bursa temsilcisi, 10 takımın yer aldığı ligde 18 maçta topladığı 44 puanla ligi zirvede tamamladı. Takımın oyuncusu Hilmi Uslu, attığı 71 golle ligde en skorer futbolcu olmayı başardı.

AVRUPA HEDEFİ

Bu yıl Türkiye’yi EGCA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Nilüfer BUGES, 2026 yılında da uluslararası arenada yer alacak. Kulüp Başkanı Mutlu Aydın, sezonu lider bitirerek elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Aydın, “2 yıl üst üste şampiyon tamamladık, mutluyuz. Bursa’yı yeniden şampiyonlar liginde temsil edeceğiz. Artık, hedefimiz Avrupa. Ayrıca bize destek veren şehrimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

