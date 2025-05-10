Nilüfer’de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ FAALİYETLER İNCELENİYOR

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir palet fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Bu yangın, geceyi aydınlatarak büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, Tahtalı Mahallesi’nde bulunan 507. Sokak üzerindeki palet fabrikasında çıktı. Bir anda büyüyerek fabrikayı saran alevler, her yeri kapladı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, palet fabrikasında önemli maddi hasar meydana geldi. Şu anda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.