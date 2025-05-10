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Nilüfer’de Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

YANGIN İHALESİ SONUCUNDA HIZLI MÜDAHALE

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir palet fabrikasında gece saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Tahtalı Mahallesi’nde bulunan fabrikada çıkan alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın esnasında fabrikada kimsenin etkilenmediği belirtildi. Şu an için yangının nedeninin ne olduğu ise araştırılıyor.

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