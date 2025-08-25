Haberler

Nilüfer’de Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL ALEV ALDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde park edilmiş bir otomobil alev aldı. Olay sırasında bulunduğu yere park edilmiş durumda olan aracın alev alması, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

CİVARDAKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

İlrk bilgilerine göre, yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi. Aracın alev almasının ardından, çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Yangın, vatandaşların müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak, müdahalenin ardından otomobil kullanılmaz hale geldi.

