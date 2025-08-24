Nilüfer’de Trafik Kazası Gerçekleşti

GECE SAATLERİNDE TRAFİK KAZASI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, gece saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Selçuk Akgün, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, saat 01.30 civarında Nilüfer ilçesi Çalı Yolu’nda meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, merkez yönüne seyir halinde bulunan Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçme girişiminde bulunan Selçuk Akgün’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akgün, metrelerce savruldu. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ise gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de olayın ardından ortaya çıktı.