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Nilüfer’de Yangından Köpek Kurtarıldı

YANGIN, KÖPEĞİ TEHDİT EDİYORDU

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangın sonucu etkilenen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, yangın Yaylacık Mahallesi 17. Sokak’ta yer alan 2 katlı bir binada patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede binanın tamamını sardı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine itfaiye, sağlık, polis ile Bursagaz ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Bursagaz ekipleri ise doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı önlem aldı. Yangın esnasında binanın içinde bulunan bir köpek, itfaiyenin çalışmalarıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde söndürmeyi başardı ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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