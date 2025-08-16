Nilüfer’deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın meydana geldi. Saat 17.00 sularında Çalı Mahallesi’ndeki tesisten çıkan alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

İş yerinden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, profesyonel bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak tesisin çeşitli bölümlerinde hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının nedenine dair araştırmalar başlatıldı. Yetkililer, tesiste meydana gelen hasarın boyutunu belirlemek ve yangının çıkış sebebini tespit etmek için incelemelerde bulunuyor.