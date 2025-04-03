Nilüfer’deki Oto Tamir Dükkanında Yangın Çıktı

YANGIN BURSADA OTO TAMİR DÜKKANINDA ÇIKTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir oto tamir ve yedek parça dükkanında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın Küçük Sanayi Sitesi 14. Sokak’taki iş yerinde başladı. Durumun fark edilmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan araçlar, tedbir amaçlı olarak dışarı çıkarıldı. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.