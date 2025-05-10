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Nilüfer’deki Palet Fabrikasında Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın meydana geldi. Tahtalı Mahallesi’nde bulunan fabrikada, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi.

ALEVLERİN YAYILMASI VE MÜDAHALE

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın tüm alanını etkisi altına aldı. Yangının fark edilmesi üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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